Василь Баранов повертається до тренерської діяльності

Новим головним тренером «Чернігова» став Василь Баранов, повідомляє офіційний сайт «містян».

46-річний фахівець підписав з командою контракт на 1 сезон. Баранов замінив на своїй посаді Валерія Чорного, який очолював команду з 2021 року. Екснаставник натомість став спортивним директором клубу.

Нагадаємо, Баранов розпочав тренерську діяльність у лютому 2010-го, очоливши «Зорю» U-19. Згодом працював з молодіжкою «Ворскли», а в січні 2024-го очолив «Кудрівку». Під його керівництвом команда з Чернігівщини вперше в історії вийшла в УПЛ. У травні 2026 року Баранов покинув «Кудрівку».

Нагадаємо, «Чернігів» за підсумками минулого сезону фінішував на тринадцятій сходинці Першої ліги, набравши 31 очко. Попри такі невтішні результати команда напрочуд вдало виступила в Кубку України, дійшовши до фіналу. У вирішальному матчі «Чернігів» поступився «Динамо» з рахунком 1:3.

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