На Закарпатті правоохоронці розслідують смерть 29-річного чоловіка після його перебування у Воловецькому районному ТЦК та СП. Поліція відкрила кримінальне провадження та призначила судово-медичну експертизу. Про випадок у понеділок, 15 червня, повідомив закарпатський депутат Віталій Глагола.

Речниця поліції Закарпаття Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що 11 червня правоохоронці отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію 29-річного чоловіка з приміщення районного ТЦК та СП. Через кілька днів він помер у лікарні.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За її словами, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини події та проводять комплексну судово-медичну експертизу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На ситуацію також відреагувало представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області. У відомстві повідомили, що під час моніторингу соціальних мереж виявили інформацію про можливе побиття чоловіка після мобілізації та перебування у Воловецькому ТЦК та СП (1-й відділ Мукачівського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки).

Представництво омбудсмена скерувало листи до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони для перевірки викладених обставин.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП повідомили ZAXID.NET, що нададуть офіційний коментар щодо інциденту згодом.