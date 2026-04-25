До ТЦК чоловіка доставили, адже він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку

У Кривому Розі 22 квітня в одному з районних ТЦК помер військовозобов’язаний чоловік 1975 року народження. За попередньою інформацією, причиною смерті стала серцева недостатність. Про це у суботу, 25 квітня, повідомили у Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За даними ТЦК, чоловік із 2025 року перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. До районного центру комплектування його доставили співробітники Національної поліції України.

Військові зазначили, що при собі чоловік мав документи про підозру на онкологічне захворювання, тому його направили на додаткове медичне обстеження. Під час перебування у приміщенні територіального центру комплектування йому раптово стало зле. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги та правоохоронців.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявили. Ймовірно, причиною трагічного випадку стала серцева недостатність.

Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини та причини смерті. У ТЦК заявили, що сприяють проведенню перевірки.

Нагадаємо, 2 лютого в Яворівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 48-річний Іван Воловецький. Львівський обласний ТЦК прокоментував смерть мобілізованого.