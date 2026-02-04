Дружина померлого вимагає розслідування ДБР та Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони

У понеділок, 2 лютого, в Яворівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 48-річний Іван Воловецький. Про це на своїй фейсбук-сторінці ввечері 3 лютого повідомила його дружина Тетяна Воловецька.

«Працівники ТЦК затримали мого чоловіка Воловецького Івана Остаповича. Протягом дня, перебуваючи під контролем представників ТЦК, він помер. Людина пішла з життя за нез’ясованих обставин у державному закладі. Я, Воловецька Тетяна Богданівна, дружина загиблого вимагаю офіційних пояснень від Львівського обласного ТЦК та СП, негайного розслідування з боку ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті», – написала жінка.

У Львівському обласному ТЦК та СП за кілька годин прокоментували ситуацію на офіційній фейсбук-сторінці. Там повідомили, що Івана Воловецького група оповіщення зупинила 2 лютого близько 9:30, він не мав при собі документів, тож його доставили в РТЦК для перевірки даних.

«Чоловік перебував у нетверезому стані. Було виявлено, що громадянин Воловецький перебуває в розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. О 10:00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних», – йдеться в дописі.

За кілька годин – о 13:42 – військовозобов’язані, які перебували в тій же кімнаті відпочинку Яворівського РТЦК та СП, повідомили чергового про те, що чоловікові стало погано. Черговий знайшов Івана Воловецького без ознак життя і викликав швидку допомогу.

«Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля. Тіло громадянина доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня імені Юрія Липи. Згідно з висновком медиків, причиною смерті стало алкогольне отруєння», – повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Там також висловили співчуття родині покійного.