Чоловік утік від групи оповіщення на дах приватного будинку

У селі Струмівка Луцького району працівник ТЦК побився з місцевим жителем на даху приватного будинку. Під час сутички вони впали, після чого чоловіка затримали та доправили на проходження військово-лікарської комісії.

Відео інциденту у четвер, 23 квітня, опублікував телеграм-канал «Повістки Луцьк». На кадрах видно, як до чоловіка на даху приватного будинку по драбині підіймається військовий ТЦК.

Між ними виникає сутичка і штовханина, під час якої обидва падають. Після цього військовослужбовці тягнуть чоловіка по землі до службового автомобіля.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET розповіла, що група оповіщення помітила у Струмівці 39-річного водія, який намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку. Згодом він залишив автомобіль, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах будинку.

«Перебуваючи там, він просив про допомогу через страх висоти. Водночас уникав контакту з військовослужбовцями. Для безпечного спуску йому надали драбину, однак тривалий час він не наважувався нею скористатися. Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху», – розповіла Уляна Кравчук.

За її словами, пізніше волинянин повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування з працівниками ТЦК, оскільки перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За попередньою інформацією, внаслідок падіння він не травмувався.