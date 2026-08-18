Михайло Федоров звернувся до українців

Напередодні голосування у Верховній Раді за нового міністра оборони колишній очільник відомства Михайло Федоров оприлюднив звернення до українців. Ексміністр оборони порушив питання корупції в Україні та наголосив на необхідності проведення виборів, у тому числі під час дії воєнного стану.

Михайло Федоров зазначив, що війна може тривати роками, й таким чином Росія позбавляє українців можливості обирати владу у власній країні. Ексміністр наголосив на необхідності знайти «законний, безпечний та реалістичний механізм, який дозволить відновити повноцінний демократичний процес».

«Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових. Мільйонів українців за кордоном. Людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти вихід і в цій ситуації, бо демократія – не розкіш мирного часу», – заявив Михайло Федоров.

Також Михайло Федоров у своєму зверненні зазначив, що українцям складно жити в країні, коли вони «не розуміють, чому ухвалюються ті чи ті рішення». Ці слова проілюстрували кадрами з мітингів на підтримку Федорова, які розпочалися по всій країні після оголошення про його відставку.

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Крім того, колишній очільник Міноборони наголосив на проблемі корупції в Україні, зазначивши, що під час війни «корупція набула іншого значення».

«У мирний час вкрадені гроші означають гіршу дорогу, лікарню або школу. Під час війни вкрадені гроші можуть означати дрон, який не купили, боєприпас, який не доїхав, систему РЕБ, якої не було, машину, яка не евакуювала поранених. Технологію, яку можна було запустити у виробництво. Корупція під час війни – це питання вижити і перемогти», – наголосив колишній міністр.

Колишній очільник оборонного відомства наголосив на необхідності посилити відповідальність за корупцію. Водночас Федоров назвав корупцію «симптомом» й наголосив, що головна проблема – значно глибше. Йдеться, на думку Михайла Федорова, про кризу системного управління.

«Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін, вона повільно ухвалює рішення, вона може карати за ініціативу і винагороджувати за лояльність. Вона може роками зберігати неефективні структури просто тому, що всі до них звикли», – сказав ексміністр.

Михайло Федоров висловив думку, що Україна може перебувати у стані війни й водночас не відхилятися від демократичних засад та проводити вибори.

«Вибори – це не лише бюлетень, це момент, коли влада приходить до громадянина та говорить: “Ось ми це зробили, тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі?” Саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати. Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу», – сказав Михайло Федоров.

Своє звернення Михайло Федоров завершив тезою про те, що українцям потрібна надія, а держава має стати гідною своїх громадян.

«Державою, де інституції сильніші за прізвища. Де результат важливіший за лояльність. Де правда важливіша за політичну зручність. Де корупція не краде наше майбутнє. І де український народ – не спостерігач. Український народ є джерелом влади. Держава існує для громадянина. Інституції існують для результату. Армія існує для захисту країни. А влада існує для служіння Україні. Ніколи – самій собі. Таку Україну ми маємо побудувати. Таку Україну ми маємо захистити. І саме таку Україну ми повинні залишити тим, хто прийде після нас», – підсумував Михайло Федоров.

Відставка Михайла Федорова

12 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки, що спричинило відставку всього Кабінету міністрів. 15 липня стало відомо, що Михайло Федоров не збереже посаду міністра оборони в новому уряді – таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський. Спочатку повідомлялося, що причиною звільнення Федорова став його конфлікт із тодішнім Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, однак згодом це твердження спростували і Сирський, і Федоров.

Відставка Михайла Федорова спричинила масові протести по всій Україні, які розпочалися 16 липня та тривають донині. Спочатку протестувальники вимагали поновити Федорова на посаді, а потім почали закликали до звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача.

21 липня Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського й призначив на посаду Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Водночас Михайлу Федорову президент запропонував кілька посад замість портфеля міністра оборони, одна з них – віцепрем'єр-міністр з військових інновацій.

Проте Михайло Федоров заявив, що погодиться лише на посаду міністра оборони. Таке рішення він пояснив тим, що лише ця посада може надати необхідні повноваження для впровадження реформ та боротьби з корупцією.

Зауважимо, що «Українська правда» та керівник фонду «Повернись живим», член Наглядової ради державного підприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель» Тарас Чмут повʼязали звільнення Федорова з його рішення впровадити прозору систему оборонних закупівель. Згодом і сам Михайло Федоров підтвердив цю версію в інтервʼю УП.

Крім того, співрозмовники УП розповіли, що Володимир Зеленський розглядав кандидатуру Федорова на посаду керівника Офісу Президента після звільнення Андрія Єрмака, однак проти цього рішення були сам Єрмак, а також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Вони нібито боялися, що Федоров матиме значний вплив, а згодом може захотіти балотуватися у президенти України.

Водночас опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведене після відставки Михайла Федорова, вказало, що рівень довіри українців до ексміністра оборони лише за тиждень зріс удвічі – з 35% до 65%.

Проте сам Михайло Федоров 31 липня в інтервʼю для The New York Times заявив, що не планує ставати політичним опонентом Володимира Зеленського під час дії воєнного стану. Також він ще раз наголосив, що розраховує повернутися на посаду міністра оборони.

18 серпня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністрів оборони та закордонних справ. Президент запропонував призначити міністром оборони генерал-майора СБУ Євгенія Хмару, який із 16 липня виконує обовʼязки очільника відомства. За даними «Української правди», Хмара погодився звільнитися з військової служби, щоб очолити Міноборони.