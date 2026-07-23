Михайло Федоров підтвердив провідомлення про відомову від інших посад

Колишній міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що відмовився обійняти інші посади, які пропонував президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час розповів під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне».

Михайло Федоров зазначив, що вдячний президенту за пропозицію залишитися працювати у державному секторі. Однак, на його думку, на інших посадах він не буде мати достатньо повноважень, зокрема, для боротьби з корупцією.

«Сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, – президент, міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони», – сказав Михайло Федоров.

Михайло Федоров наголосив, що його цікавить не статус, а справжня можливість наближати перемогу України. Він зазначив, що обійняв посаду очільника Міноборони на запрошення президента, а також наголосив, що його команда мала план дій: зміцнити протиповітряну оборону, зупинити просування росіян на фронті, а також послабити економіку Росії. Ексміністр зазначив, що протягом шести місяців цей план послідовно реалізовувався та давав результати.

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«Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, – вікно можливостей, щоб змусити Росію до миру силою», – наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки, що спричинило відставку всього уряду. Того ж дня стало відомо, що президент планує призначити міністром оборони Ігоря Клименка – колишнього міністра МВС. 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду очільника Міноборони. За його словами, рішення про його звільнення президент ухвалив через суперечки з тодішнім головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

16 липня Володимир Зеленський призначив генерал-майора СБУ Євгенія Хмару виконувачем обовʼязків міністра оборони. Відставка Михайла Федорова спричинила хвилю протестів, що відбулись у багатьох містах України. Мітингувальники вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони та звільнити Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

21 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського та призначив на посаду головкома генерал-майора Михайла Драпатого.

23 липня президент підтвердив, що пропонував Федорову кілька посад, одна з яких – віцепремʼєр-міністр з військових інновацій.