Ігор Клименко може очолити Міноборони

У новому уряді міністр внутрішніх справ, 53-річний генерал поліції першого рангу Ігор Клименко може обійняти посаду міністра оборони, замінивши Михайла Федорова. Про це у неділю, 12 липня, повідомив новинний сайт LB.ua з посиланням на два джерела, наближені до Офісу Президента, а також співрозмовника з оточення Ігоря Клименка.

Джерело LB.ua, наближене до Ігоря Клименка, повідомило виданню, що Володимир Зеленський розглядає його на посаду міністра оборони, оскільки хоче покращити ситуацію з мобілізацією.

Водночас співрозмовники LB.ua, наближені до Офісу Президента, стверджують, що Зеленський незадоволений роботою Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

Зауважимо, що Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони 14 січня 2026 року. До цього, з 2019 року, він був міністром цифрової трансформації. Федоров обіймав цю посаду в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко.

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Одним із головних напрямів роботи, які визначив для себе Михайло Федоров на посаді очільника Міноборони, стала боротьба із самовільним залишенням частини (СЗЧ).

Для вирішення проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ в армії Федоров повідомляв, що Міноборони планує активніше залучати іноземців до лав ЗСУ. Зокрема, він розраховує укомплектувати іноземними добровольцями 30–50% посад у штурмових і піхотних підрозділах Збройних сил.

Крім того, Михайло Федоров неодноразово наголошував на важливості технологічної складової сучасної війни. Міністр просуває активне застосування дронів і наземних роботизованих комплексів (НРК), щоб мінімізувати кількість військових «на нулі».

Ігор Клименко очолив МВС 7 лютого 2023 року після трагічної загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в авіакатастрофі. До цього, з 2015 до 2017 року, він очолював Департамент кадрового забезпечення Національної поліції. У березні 2018 року став заступником голови Національної поліції, а 25 вересня 2019 року був призначений її головою.

Під керівництвом Ігоря Клименка у 2023 році розпочалася реалізація проєкту МВС «Гвардія наступу». У його межах сформували штурмові бригади, основним завданням яких стало звільнення окупованих територій. Основу цих підрозділів склали поліцейські, прикордонники та військовослужбовці Національної гвардії.

У квітні 2026 року після теракту у Голосіївському районі Києва у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України. Однак парламентський комітет з питань правової політики не підтримав цей проєкт постанови.

Нагадаємо, вдень неділі, 12 липня, Володимир Зеленський несподівано повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За даними народного депутата Ярослава Железняка, вона замінить Ольгу Стефанішину на посаді посла України у США.

Також відомо, що наразі президент розглядає чотири кандидатури на посаду прем'єр-міністра: Дениса Шмигаля, Ігоря Терехова, Михайла Федорова та Сергія Корецького.