Президент розглядає на посаду премʼєра чотири кандидатури

Володимир Зеленський ще остаточно не визначився з кандидатурою на посаду премʼєр-міністра України. Однак наразі розглядаються чотири кандидатури. Про це у неділю, 12 липня, повідомили «Українська правда» з посиланням на власні джерела, а також народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Ярослава Железняка, рішення про звільнення Юлії Свириденко остаточно ухвалили під час наради з президентом лише в неділю, 12 липня. За даними нардепа, Свириденко обійме посаду посла України у США. Зауважимо, цю посаду з серпня 2025 року обіймає Ольга Стефанішина, яка до цього була віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Українська правда» з посиланням на власні джерела пише, що наразі розглядаються чотири кандидатури на посаду прем'єр-міністра України, а саме:

Сергій Корецький – голова правління «Нафтогазу»;

Денис Шмигаль – міністр енергетики;

Михайло Федоров – міністр оборони;

Ігор Терехов – міський голова Харкова.

Зауважимо, що після повідомлень про звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра Володимир Зеленський повідомив, що провів зустрічі із Сергієм Корецьким та Денисом Шмигалем.

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Сергію Корецькому президент подякував за ефективну роботу на чолі «Нафтогазу», а також обговорив із ним «кроки, потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів у межах оновленої політичної стратегії нашої держави».

Водночас із Денисом Шмигалем президент обговорив захист енергетики та інших стратегічних інфраструктурних об'єктів України.

Крім того, Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Президент відзначив результати роботи Ігоря Клименка під час повномасштабного вторгнення.

«Обговорили (з Ігорем Клименком, – ред.) нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань», – розповів Володимир Зеленський.

Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела пише, що Кабінет міністрів очолить 48-річний голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти» Сергій Корецький. Forbes Ukraine зауважує, що Корецький перетворив збиткову «Укрнафту» (понад 10 млрд грн збитку за 2013–2022) на одну з найприбутковіших компаній країни: 40 млрд грн чистого прибутку за 2023–2024 роки. Крім того, зауважує видання, він «провів “Нафтогаз” крізь найскладнішу зиму».

Доповнено. У неділю, 12 липня, Володимир Зеленський також провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим, під час якої зосередились на питанні посилення української ППО та інших безпекових викликах.

Крім того, президент зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим, з яким обговорив безпекову ситуацію та підтримку міста в умовах щоденних російських атак.

Нагадаємо, Юлія Свириденко замінила на посаді Дениса Шмигаля, який очолював Кабінет міністрів з березня 2020 до липня 2025 року.