Володимир Зеленський розглядає на посаду премʼєра чотирьох кандидатів
Серед претендентів – Денис Шмигаль, який очолював уряд з 2020 до 2025 року
Володимир Зеленський ще остаточно не визначився з кандидатурою на посаду премʼєр-міністра України. Однак наразі розглядаються чотири кандидатури. Про це у неділю, 12 липня, повідомили «Українська правда» з посиланням на власні джерела, а також народний депутат Ярослав Железняк.
За словами Ярослава Железняка, рішення про звільнення Юлії Свириденко остаточно ухвалили під час наради з президентом лише в неділю, 12 липня. За даними нардепа, Свириденко обійме посаду посла України у США. Зауважимо, цю посаду з серпня 2025 року обіймає Ольга Стефанішина, яка до цього була віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
«Українська правда» з посиланням на власні джерела пише, що наразі розглядаються чотири кандидатури на посаду прем'єр-міністра України, а саме:
- Сергій Корецький – голова правління «Нафтогазу»;
- Денис Шмигаль – міністр енергетики;
- Михайло Федоров – міністр оборони;
- Ігор Терехов – міський голова Харкова.
Зауважимо, що після повідомлень про звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра Володимир Зеленський повідомив, що провів зустрічі із Сергієм Корецьким та Денисом Шмигалем.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Сергію Корецькому президент подякував за ефективну роботу на чолі «Нафтогазу», а також обговорив із ним «кроки, потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів у межах оновленої політичної стратегії нашої держави».
Водночас із Денисом Шмигалем президент обговорив захист енергетики та інших стратегічних інфраструктурних об'єктів України.
Крім того, Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Президент відзначив результати роботи Ігоря Клименка під час повномасштабного вторгнення.
«Обговорили (з Ігорем Клименком, – ред.) нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань», – розповів Володимир Зеленський.
Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела пише, що Кабінет міністрів очолить 48-річний голова правління «Нафтогазу» та директор «Укрнафти» Сергій Корецький. Forbes Ukraine зауважує, що Корецький перетворив збиткову «Укрнафту» (понад 10 млрд грн збитку за 2013–2022) на одну з найприбутковіших компаній країни: 40 млрд грн чистого прибутку за 2023–2024 роки. Крім того, зауважує видання, він «провів “Нафтогаз” крізь найскладнішу зиму».
Доповнено. У неділю, 12 липня, Володимир Зеленський також провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим, під час якої зосередились на питанні посилення української ППО та інших безпекових викликах.
Крім того, президент зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим, з яким обговорив безпекову ситуацію та підтримку міста в умовах щоденних російських атак.
Нагадаємо, Юлія Свириденко замінила на посаді Дениса Шмигаля, який очолював Кабінет міністрів з березня 2020 до липня 2025 року.
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