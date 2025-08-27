До призначення Ольга Стефанішина працювала віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

У середу, 27 серпня, Володимир Зеленський призначив колишню віцепрем’єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину посолкою України у США. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Володимира Зеленського, він визначив для Ольги Стефанішиної ключові завдання для оновлення роботи посольства України у США. Йдеться, зокрема, про реалізацію всіх домовленостей з Вашингтоном в оборонній сфері. Оскільки, наголосив президент, саме від відносин зі США залежить довготривале гарантування безпеки України.

«На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах», – розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський подякував Оксані Маркаровій, яку замінила на посаді Ольга Стефанішина. Зеленський також повідомив, що запропонував Маркаровій й надалі «бути в команді – працювати заради України».

«Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу», – зауважив Володимир Зеленський.

Що відомо про Ольгу Стефанішину

Ольга Стефанішина народилась 29 жовтня 1985 року в Одесі. У 2008 році здобула освіту в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови. У 2016 році Стефанішина отримала диплом спеціаліста «Фінанси й кредит» Одеського національного економічного університету.

У червні 2020 року Ольга Стефанішина отримала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У вересні 2024 року вона обійняла посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністеркою юстиції.

17 липня 2025 року Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Зауважимо, що Ольга Стефанішина фігурувала у кількох корупційних скандалах. Зокрема, у так званій «Справі Лукаш» щодо розкрадання державного бюджету в особливо великих розмірах.

У червні 2025 року «Українська правда» опублікувала розслідування про те, що арештовані Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи, зокрема Будинок профспілок України, переходять під контроль людей, пов’язаних з віцепрем’єркою Стефанішиною.

Водночас журналісти hromadske з’ясували, що матір Стефанішиної придбала квартиру в елітному київському ЖК «Львівська площа» майже вчетверо дешевше за ринкову ціну. Мати Стефанішиної заплатила за нерухомість площею 100 м² 3 млн грн замість 12 млн грн.