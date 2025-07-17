Володимир Зеленський та Ольга Стефанішина

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Про це Зеленський повідомив у четвер, 17 липня.

«У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах», – пояснив президент.



Він також висловив вдячність Стефанішиній за успішну роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, а також щодо співпраці зі США.

«За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в уряді експрем’єр-міністра Дениса Шмигаля 39-річна Ольга Стефанішина працювала віцепрем’єркою з питань євроінтеграції (2020-2024 роки).

Як відомо, з лютого 2021 року українське посольство у США очолює 48-річна Оксана Маркарова. У вересні 2024 року пані посол потрапила в скандал, коли організувала візит президент Володимира Зеленського на завод з виготовлення набоїв у Пенсильванії. На захід не запросили жодного представника Республіканської партії, що республіканці оцінили як «явно партійний агітаційний захід, покликаний допомогти демократам».

На тлі скандалу спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон вимагав у Володимира Зеленського звільнити Маркарову через «втручання в американські вибори».

На початку липня цього року президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив питання заміни Оксани Маркарової, повідомляв телеканал Bloomberg.

Що відомо про Ольгу Стефанішину

39-річна Ольга Стефанішина народилась в Одесі. З 2006 до 2007 року займалася приватною юридичною практикою.

У 2008 році закінчила факультет міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника‚ перекладача з англійської мови.

У 2016 році отримала диплом спеціаліста «Фінанси і кредит» Одеського національного економічного університету.

З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді гендиректорки Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

У червні 2020 року була призначена на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У вересні 2024 року Стефанішина стала віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністеркою юстиції.

Ольга Стефанішина є фігуранткою так званої «Справи Лукаш»про розкрадання або розтрату держкоштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, під час роботи у Мін’юсті за міністерки Олени Лукаш Стефанішина займалася тендером на проведення досліджень українського законодавства, міністерство юстиції заплатило 2,5 млн грн, одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тис. до 4,5 тис. грн.

У червні 2025 року «Українська Правда» опублікувала розслідування про те, що арештовані Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи, зокрема Будинок профспілок України, переходять під контроль людей, пов’язаних з віцепрем’єркою Стефанішиною.

Також журналісти hromadske з’ясували, що матір Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК «Львівська площа» в центрі Києва площею 100 м² майже вчетверо дешевше за ринкову ціну, заплативши 3 млн грн замість 12 млн грн, що була мінімальною ціною за подібну квартиру на час купівлі.