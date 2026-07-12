Президент обговорив з Юлією Свириденко подальші кроки щодо роботи уряду

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 липня, заявив про підготовку нових кадрових змін в уряді та анонсував оновлення керівництва правоохоронних органів.

За словами Зеленського, він обговорив із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко подальші кроки щодо роботи уряду.

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«Обговорили деталі з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», – написав президент.

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За словами Зеленського, Україна змінює свою політичну стратегію, а за кожен із ключових зовнішньополітичних напрямків відповідатиме окрема людина з необхідним досвідом. Крім того, він анонсував кадрові зміни серед керівництва правоохоронних органів. Водночас Зеленський не уточнив, яких саме відомств вони стосуватимуться.

Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади премʼєр-міністерки. Вона також розповіла, що обговорила з Володимиром Зеленським «виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин з міжнародними партнерами».

«Обговорили з президентом також наші подальші кроки. Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру», – написала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Юлію Свириденко призначили прем'єр-міністеркою України у липні 2025 року. До цього вона очолювала Міністерство економіки.

У 2025 році Свириденко керувала переговорами щодо укладення так званої угоди про копалини зі США. Відповідну угоду зі США Україна підписала 30 квітня. Вона охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США тощо. Уже 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду.

27 червня Юлія Свириденко також стала заступницею голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові України.