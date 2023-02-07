Із 2019 року по січень 2023 року Ігор Клименко очолював Нацполіцію

Верховна Рада погодила призначення Ігоря Клименка керівником Міністерства внутрішніх справ. Відповідну постанову 7 лютого підтримав 321 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

50-річний Ігор Клименко з 2011 перебував на посадах заступника, начальника управління інспекції з особового складу ДКЗ МВС України. З грудня 2011 по березень 2014 – начальник управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України.

З 2015 до 2017 року очолював департамент кадрового забезпечення З березня 2018 став заступником голови Нацполіції, а з 25 вересня 2019 року був призначений головою Національної поліції.

Після трагічної загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в авіакатастрофі 18 січня уряд призначив Ігоря Клименка тимчасовим очільником МВС.