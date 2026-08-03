У кожному населеному пункті встановили по два резервуари, запаси води в яких будуть поповнювати

Впродовж тижня денна температура повітря у Львівській громаді може сягати, за прогнозами синоптиків, 36 градусів вище нуля. У зв’язку з цим в Рудно і Малехові встановили додаткові ємності з питною водою на випадок зниження тиску у водопровідній мережі, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«У такі спекотні періоди споживання води традиційно суттєво зростає, що може спричиняти тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі в окремих населених пунктах. Щоб мешканці мали доступ до води навіть у разі тимчасового зниження тиску в мережі, ми встановили резервні ємності у Рудно та Малехові», – розповіли в ЛМКП «Львівводоканал».

Працівники «Львівводоканалу» в разі потреба оперативно поновлюватимуть запаси води у встановлених резервуарах. Ємності об’ємом 3,2 м³ розташовані за такими адресами:

Рудно – вул. Шевченка, 97д, вул. Грушевського, 66; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Малехів – біля пам’ятника Тарасу Шевченку, вул. Січових Стрільців.

У ЛМКП «Львівводоканалі» наголошують, що перед вживанням воду з резервних ємностей необхідно обов’язково прокип’ятити.