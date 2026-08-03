На період сильної спеки у Рудно та Малехові встановили резервуари з питною водою
Під час спеки зростає споживання води, що може призвести до тимчасового зниження тиску у водопровідній мережі
Впродовж тижня денна температура повітря у Львівській громаді може сягати, за прогнозами синоптиків, 36 градусів вище нуля. У зв’язку з цим в Рудно і Малехові встановили додаткові ємності з питною водою на випадок зниження тиску у водопровідній мережі, повідомляє пресслужба Львівської міськради.
«У такі спекотні періоди споживання води традиційно суттєво зростає, що може спричиняти тимчасове зниження тиску у водопровідній мережі в окремих населених пунктах. Щоб мешканці мали доступ до води навіть у разі тимчасового зниження тиску в мережі, ми встановили резервні ємності у Рудно та Малехові», – розповіли в ЛМКП «Львівводоканал».
Працівники «Львівводоканалу» в разі потреба оперативно поновлюватимуть запаси води у встановлених резервуарах. Ємності об’ємом 3,2 м³ розташовані за такими адресами:
Рудно – вул. Шевченка, 97д, вул. Грушевського, 66;Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Малехів – біля пам’ятника Тарасу Шевченку, вул. Січових Стрільців.
У ЛМКП «Львівводоканалі» наголошують, що перед вживанням воду з резервних ємностей необхідно обов’язково прокип’ятити.