В Україні очікується до 37°С тепла

Початок серпня приніс пекельну спеку для багатьох областей України. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили детальний прогноз погоди до 8 серпня, назвавши області, де спека буде найсильнішою.

У вівторок, 4 серпня, по всій території України прогнозують переважно сонячну погоду, позначки термометрів показуватимуть понад 30°С тепла у всіх областях. Найспекотніше очікується на Закарпатті (до 35°С тепла), а також до 34°С на Запоріжжі та Миколаївщині. На сході буде хмарно, але опадів не прогнозують.

Прогноз погоди на 4 серпня (клікніть для збільшення)

У середу, 5 серпня, по всій території України зберігатиметься спекотна погода. Найтепліше – на Закарпатті (36°С тепла), близько 35°С очікується на Буковині, Львівщині, Миколаївщині та Херсонщині. У інших областях переважно до 33°С тепла.

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У четвер, 6 серпня, спека посилюватиметься. На Закарпатті очікується до 37°С тепла, на Львівщині, Рівненщині, Миколаївщині, Київщині – до 36°С тепла. По всій країні переважно без опадів, короткочасний дощ можливий у Київській області.

Прогноз погоди на 6 серпня (клікніть для збільшення)

У п’ятницю, 7 серпня, на заході температура повітря трішки знизиться, буде хмарно з проясненнями, можливі дощі. У більшості західних областей денний максимум становитиме 33°С тепла, але на Закарпатті та Буковині – до 36°С тепла. У інших областях країни – переважно сонячно, температура повітря становитиме від 33 до 37°С тепла. Найспекотніше – на півдні та південному-сході.

У суботу, 8 серпня, на заході України буде переважно комфортна погода (від 23 до 26°С тепла), але на Закарпатті та Буковині – до 30°С тепла. Найспекотніше буде на півдні та південному-сході – до 36°С тепла.