Діти рятуються від спеки у фонтані біля львівської Опери

Перші дні серпня принесуть на Львівщину пекельну спеку – місцями температура зросте до 39°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз до 5 серпня.

У суботу, 1 серпня, у Львівській області буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці в горах слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 17–22°С, в горах – 12–15°С тепла, вдень сильна спека – 35–39°С. Денний максимум у Львові – 37°С тепла.

У неділю, 2 серпня, у Львові та області зберігатиметься сильна спека, буде сонячно та без опадів. Денний максимум може становити до 36°С тепла, вночі – 22°С тепла.

У понеділок, 3 серпня, у Львові та області буде мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вдень температура повітря становитиме до 33°С тепла. Вночі – 21°С тепла.

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У вівторок, 4 серпня, у Львові та області буде сонячно, без опадів. Вдень – 33°С тепла, вночі – 22°С тепла.

У середу, 5 серпня, у Львові та області зберігатиметься спекотна погода – до 35°С тепла вдень, вночі – 23°С тепла.

Енергетики готуються до значного зростання споживання електроенергії, що може призвести до повернення графіків відключення світла.

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