З початку року у Франції внаслідок лісових пожеж згоріло близько 115 тис. га землі

Уранці п’ятниці, 31 липня, українські рятувальники вирушили до Франції, де допомагатимуть ліквідовувати масштабні лісові пожежі на південному заході країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

«За дорученням Президента України Володимира Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС до Французької Республіки направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів», – ідеться в повідомленні.

Вигівський додав, що за потреби Україна готова скерувати на допомогу колегам авіацію ДСНС.

Нагадаємо, з початку липня південна та західна Європа потерпають від масштабних лісових пожеж. Найбільше від стихії постраждали Франція та Іспанія, де вогонь швидко поширювався через екстремальні хвилі спеки, посуху та сильний вітер.

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У Франції вогонь охопив близько 42 тис. га територій, а через загрозу поширення вогню понад 200 тис. людей були змушені евакуюватися. Найбільше від пожеж постраждав департамент Жиронда. Медіа повідомляли, що пожежі біля міста Бордо загрожують об’єктам більшості французьких оборонних та аерокосмічних гігантів. У зв’язку зі загрозою французька влада посилила заходи безпеки на цих об’єктах.

29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував французькому колезі Емманюелю Макрону допомогу українських рятувальників для гасіння пожеж у Франції.