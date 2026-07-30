Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 30 липня 2026 року

Російські військові атакували селище Радушне Дніпропетровської області балістичною ракетою виробництва Північної Кореї. Про це у четвер, 30 липня, повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що ракету, яка вдарила по селищу Радушне, ще досліджуватимуть експерти. Однак, за попередніми даними, росіяни застосували для обстрілу балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Також президент зазначив, що окупанти вперше за тривалий час використали зброю з КНДР.

«Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика. Союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що багато країн засудили російський удар по Україні та висловили співчуття. Проте, наголосив Володимир Зеленський, для захисту українських міст від атак окупантів необхідні ракети-перехоплювачі для систем ППО.

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«Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор. Ракети для ППО, і передусім ракети для “Петріотів”, але також для “Насамсів”, “Айрісів”, “Гоків” та інших наших систем – це ключовий пріоритет», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент вкотре наголосив, що російський диктатор не бажає припиняти війну, хоча вже отримав чимало пропозицій, які могли б наблизити мир. Замість дипломатії Владімір Путін продовжує шукати зброю в КНДР та Ірані для нових обстрілів.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 30 липня, росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Під обстрілами опинилися Київ і Київська область, Львів, Полтавщина, Харків, Вінниччина, Чернігівщина, Рівне, Івано-Франківськ, Черкаси, Суми та Дніпропетровщина.

На Дніпропетровщині росіяни атакували селище Радушне, розташоване поблизу Кривого Рогу. Ракета поцілила в будинок, де мешкала багатодітна родина Воронових. Вдень Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу загинули батьки Олена та Артем і троє їхніх дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія.

Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини Воронових