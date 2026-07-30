Олексія Соболева призначили заступником керівника Офісу Президента

У четвер, 30 липня, Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева заступником керівника Офісу Президента.

За словами Володимира Зеленського, Олексій Соболев в Офісі Президента відповідатиме за економічний напрям і працюватиме в координації з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром економіки Олександром Кравченком. Зокрема, Соболев координуватиме співпрацю з партнерами щодо розробки плану післявоєнного відновлення України.

«У час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні», – зазначив Володимир Зеленський.

Олексій Соболев з 2018 до 2023 року був керівником державного підприємства «Прозорро.Продажі». Із січня 2023 року до липня 2024 року обіймав посаду заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Із 2 липня 2024 року до 17 липня 2025 року був першим заступником міністра економіки, а 17 липня 2025 року очолив об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в уряді Юлії Свириденко.

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16 липня 2026 року, після звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки, Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. В уряді Сергія Корецького посаду міністра економіки та довкілля обійняв Олександр Кравченко.