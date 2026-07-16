Верховна Рада затрвердила склад нового уряду

У четвер, 16 липня, народні депутати Верховної Ради затвердили новий склад Кабінету Міністрів. Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Новий склад Кабінету Міністрів підтримали 264 народні депутати. До складу уряду премʼєр-міністра Сергія Корецького увійшли:

Денис Шмигаль – перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики;

Тетяна Бережна – віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України, міністр культури;

Всеволод Ченцов – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Віталій Безгін – міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Андрій Бутенко – міністр освіти і науки;

Іван Вигівський – міністр внутрішніх справ;

Тарас Висоцький – міністр аграрної політики та продовольства;

Микола Калашник – міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту;

Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;

Олександр Кравченко – міністр економіки та довкілля;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Денис Маслов – міністр юстиції;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності;

Оксана Ферчук – міністр цифрової трансформації.

Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ залишаються вакантними. Кандидатів на ці посади має подати президент. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що запропонує кандидатуру Ігоря Клименка (міністра внутрішніх справ в урядах Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко) на посаду очільника Міноборони. Міністром закордонних справ, за даними «РБК-України», залишиться Андрій Сибіга.

Нагадаємо, вранці 16 липня на тлі повідомлення про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони у багатьох містах України відбулися мітинги. Люди збиралися на центральних площах своїх міст, висловлюючи незгоду з таким кадровим рішенням.

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Водночас сам Михайло Федоров підтвердив, що причиною його звільнення з посади стало блокування реформ та ініціатив із боку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Також Михайло Федоров повідомив, що отримав від президента пропозицію залишитися в його команді на посаді радника, але відмовився від неї.