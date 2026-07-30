Неповнолітній скутерист загинув у ДТП на Яворівщині

У середу, 29 липня, у ДТП в Яворівському районі на Львівщині загинув 13-річний скутерист, який врізався у припаркований трактор.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 22:50 між селами Старий Яр та Новини в Яворівському районі. 13-річний водій скутера Yamaha, мешканець району, здійснив зіткнення з трактором ЮМЗ з причепом, який стояв на дорозі.

Від отриманих внаслідок ДТП травм малолітній скутерист загинув на місці. 14-річний пасажир скутера, житель Новояворівська, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Скутерист загинув після зіткнення з трактором

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.