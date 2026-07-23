Смертельна аварія з квадроциклом сталася у гірському селі на Львівщині

У cереду, 22 липня, у селі Верхня Яблунька Самбірського району на Львівщині у ДТП загинув водій квадроцикла, який з’їхав з дороги та перекинувся.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА та поліції Львівщини, 27-річний водій квадроцикла Jianshe, рухаючись вулицею села Верхня Яблунька Боринської громади, виїхав за межі проїзної частини дороги, з’їхав у кювет, де перекинувся.

Квадроцикл злетів з дороги, водій загинув

Унаслідок ДТП водій квадроцикла від отриманих травм загинув на місці. Обставини події встановлюють слідчі.

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