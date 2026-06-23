Смертельна аварія на квадроциклі сталася 16 квітня

Поліцейські спільно з прокурорами повідомили про підозру 35-річному уродженцю Кривого Рогу, а зараз мешканцю Львова Артему Медведенку, який зареєстрований як ФОП та надавав в оренду несправні квадроцикли. У результаті ДТП 16 квітня біля Львова загинула 17-річна жителька Винників.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, того дня мама дівчини орендувала квадроцикли, щоб покататися у лісовому масиві неподалік села Виннички Давидівськоїї громади з 17-річною донькою. Інструктором був неповнолітній знайомий орендодавця.

При цьому ніхто з трьох керманичів не мав посвідчень водіїв потрібної категорії та підтверджених навичок керування таким транспортом. У результаті під час катання неповнолітня водійка не впоралася з керуванням і виїхала на узбіччя, де квадроцикл перекинувся. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

«За результатами проведення експертизи встановлено, що на усіх квадроциклах не працювали системи освітлення, а на тому, яким користувалася мати загиблої, були несправні гальма. Також жоден з них не був зареєстрований в сервісному центрі МВС. Тобто орендодавець свідомо надав у користування мотовсюдиходи, їздити на яких було заборонено», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Розпоряднику прокату квадроциклів повідомили про підозру за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць. За даними ZAXID.NET, підозру отримав Артем Медведенко. Він зареєстрований як ФОП менше ніж два роки тому. Основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт.