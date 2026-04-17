ДТП сталась у лісовому масиві поблизу села Давидів

У четвер, 16 квітня, у лісовому масиві біля Львова сталась смертельна ДТП. Неповнолітня дівчина загинула через перекидання квадроцикла. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталась 16 квітня близько 14:00 у лісовому масиві поблизу села Давидів, що під Львовом. 17-річна мешканка Винників, керуючи квадроциклом Hardy Max, не впоралась з керуванням та допустила перекидання квадроцикла.

Унаслідок ДТП неповнолітня загинула на місці події від отриманих травм. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.