У суботу, 11 квітня, на трасі неподалік Львова сталась потрійна ДТП, унаслідок якої постраждали шестеро людей, із них п’ятеро – неповнолітні. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 11 квітня близько 12:25 на автодорозі сполученням Львів-Самбір, в с. Оброшине (Оброшинська ТГ Львівського району).

29-річний водій Škoda Fabia, здійснючи маневр повороту ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху, не надавши перевагу в русі зустрічному автомобілю Kia Venga, під керуванням 64-річного водія.

Автомобілі зіткнулись і Kia Venga по інерції виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулась з автомобілем Daewoo Lanos, під керуванням 35-річної мешканки с. Оброшине.

Унаслідок ДТП водійка та п’ятеро неповнолітніх (хлопці 2011 та 2016 року народження, троє дівчат 2011 року народження) пасажирів автомобіля Daewoo Lanos отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.