Владислав Юрас збив на смерть школярку на пішохідному переході в Малечковичах

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок синові місцевого депутата 21-річному Владиславу Юрасу, який 24 серпня 2025 року на пішохідному переході в селі Малечковичі біля Львова збив на смерть 14-річну школярку Юлію Триндей.

Cуддя Ірина Мельничук визнала Владислава Юраса винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання – п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки. Вирок ще може бути оскаржений.

Мама загиблої школярки Оксана Триндей розповіла, що вважає покарання заслуженим. «Вважаємо вирок залуженим. Має бути певний сигнал суспільству. Адже м’які покарання не стимулюють порядок на дорогах», – зазначила Оксана Триндей ZAXID.NET.

На її думку, без суспільної підтримки і розголосу покарання винуватцю смертельної аварії було би значно м’якшим.

Нагадаємо, увечері 24 серпня 2025 року 21-річний водій автомобіля Škoda Fabia, житель району, наїхав на 14-річну пішохідку, мешканку Малечкович Юлію Триндей. Після ДТП дівчину госпіталізували в реанімацію, де вона померла.

Винуватцем смертельної аварії виявився Владислав Юрас, магістр юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Його батько – 44-річний Роман Юрас – є депутатом Пустомитівської міськради від «Самопомочі», очолював земельну комісію.

Наприкінці лютого суд пом’якшив запобіжний захід винуватцю аварії з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Батьки загиблої дівчини забили на сполох, побоюючись, що винуватець може уникнути покарання.