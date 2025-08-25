На дівчинку наїхав водій автомобіля Škoda Fabia

У неділю ввечері, 24 серпня, на автодорозі Львів - Пустомити - Меденичі, у селі Малечковичі Львівського району, сталася ДТП. Внаслдіок наїзду легкового автомобіля постраждала неповнолітня дівчинка. Про цеповідомили у поліції Львівської області.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Škoda Fabia, 21-річний житель району, наїхав на пішохідку, 14-річну мешканку Львівського району. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.