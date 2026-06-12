Хмельницький апеляційний суд скасував рішення Шепетівського міськрайонного суду про оголошення померлим сержанта, який зник на Донеччині. Військова частина наполягала, що визнавати військового загиблим зарано, оскільки в районі його зникнення досі тривають активні бойові дії.

Як йдеться в постанові від 4 червня, до суду звернувся син військовослужбовця з проханням оголосити батька померлим. За його словами, чоловік зник безвісти 15 січня 2024 року під час охорони позицій між населеними пунктами Іванівське та Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

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Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, а інформації про місцеперебування військового немає. Син пояснював, що рішення про оголошення батька померлим необхідне для оформлення спадщини та отримання передбачених законом соціальних гарантій.

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9 березня 2026 року Шепетівський міськрайонний суд задовольнив заяву та визнав старшого сержанта померлим, визначивши місцем його загибелі район Іванівського та Кліщіївки, де він виконував бойове завдання. Однак військова частина подала апеляцію, наголошуючи, що законних підстав для цього наразі немає.

Колегія суддів погодилася з аргументами скаржника. В ухвалі зазначено, що зниклу безвісти на фронті особу можна оголосити померлою після двох років від дня завершення війни (відповідно до ст. 46 Цивільного кодексу України). В окремих випадках це допускається раніше, але не менш ніж через шість місяців після припинення активних бойових дій у місці ймовірної загибелі.

Під час розгляду справи апеляційна інстанція встановила, що в районі Кліщіївки бойові дії тривають досі, тому передбачений законом строк ще не розпочався.

Хмельницький апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та відмовив у задоволенні позову про оголошення військовослужбовця померлим. Постанова набрала законної сили, однак її ще можна оскаржити в касаційному порядку.