Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці ДТП

У понеділок, 6 квітня, на Львівщині сталась смертельна ДТП у Стрийському районі. Водій легковика не впорався із керуванням, перекинув авто та загинув на місці аварії.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталася 6 квітня близько 17:30 на автодорозі «Стрий–Тернопіль–Вінниця» у селі Тейсарів Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ 21150, 41-річний мешканець Стрийського району, не впорався з керуванням, після чого транспортний засіб перекинувся.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.