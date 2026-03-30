Смертельна аварія сталася в Щирці

У понеділок, 30 березня, вранці у селищі Щирець на Львівщині унаслідок наїзду потяга загинула 43-річна жінка.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 6:00 на станції «Щирець-2» у Львівському районі. Пасажирський поїзд сполученням «Одеса-Ужгород» здійснив наїзд на 43-річну мешканку Львівського району, яка раптово вийшла на колію. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.