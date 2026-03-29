Водій Volkswagen Passat під час обгону виїхав на зустручну смугу, де збив мотоцикліста

У суботу, 28 березня, увечері у селі Жовтанці на Львівщині 28-річний водій автомобіля Volkswagen Passat під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де збив мотоцикліста. У результаті 23-річний мотоцикліст загинув на місці. Пасажира мотоцикла та водія автівки доправили до лікарні.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОВА та поліції, ДТП сталася близько 21:45 у селі Жовтанці Львівського району на вул. Загаївській, 103. 28-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи обгін трактора Orion, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом марки Tekken 300, який рухався по своїй смузі руху.

Легковик збив мотоцикліста на зустрічній смузі

У результаті ДТП 23-річний водій мотоцикла загинув на місці події. Водій Volkswagen Passat доставлений в лікарню святого Пантелеймона з діагнозом: важка закрита хребтова травма. Також госпіталізований 21-річний пасажир мотоцикла у Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом стегнової кістки.

Обставини події встановлюють правоохоронці. За фактом відкрили кримінальне провадження.