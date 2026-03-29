Біля Комарна водійка легковика в'їхала в маршрутку

У суботу, 28 березня, у Новому Селі біля міста Комарно на Львівщині 23-річна водійка легковика Chevrolet Aveo вчинила лобову ДТП з маршруткою. У результаті постраждали четверо людей.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася близько 10:30 у Новому Селі Комарнівської громади. 23-річна водійка автомобіля Chevrolet Aveo, мешканка села Стронятин Куликівської громади, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення із маршрутним таксі №127 сполученням «Стронятин – Нове Село – Куликів – Львів». Маршруткою керував 69-річний мешканець Нового Села.

Четверо людей постраждали в ДТП легковика та маршрутки

Унаслідок ДТП було травмовано четверо людей: водійка та 16-річна пасажирка Chevrolet Aveo, дві пасажирки маршрутного таксі, віком 75 та 15 років, мешканки Стронятина.

Постраждалих доставили в медичні заклади Львова.