ДТП сталася на вул. Івана Франка в Городку

У п’янитцю, 27 березня, у місті Городок на Львівщині 20-річний водій автомобіля Volkswagen Touareg збив 13-річну пішохідку. Дівчину госпіталізували до лікарні з травмою голови та переломами.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП сталася близько 19:30 на вул. Івана Франка в Городку. Водій автомобіля Volkswagen Touareg, мешканець Городка 2006 року народження, здійснив наїзд на 13-річну пішохідку, також місцеву мешканку.

Урезультаті ДТП пішохідку госпіталізували у львівську лікарню святого Миколая із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ключиці.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці. За фактом відкрили кримінальне провадження.