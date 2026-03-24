Водій Mercedes-Benz Gl 350 врізався у трамвай на вул. Миколайчука

У неділю, 22 березня, увечері львівський підприємець Юрій Вороняк на позашляховику Mercedes-Benz Gl 350 в’їхав у трамвай на вул. Миколайчука та з місця події втік. Станом на 24 березня винуватця аварії розшукує поліція.

За даними львівської мерії, близько 21:15 на вул. Миколайчука водій Mercedes в’їхав в трамвай №6. «За попередньою інформацією, водій легковика порушив правила дорожнього руху та здійснив зіткнення з трамваєм, після чого залишив місце події», – розповіли в мерії.

Як видно з оприлюдненого відео з камер спостереження, водій автомобіля вчинив лобову ДТП з трамваєм. У результаті позашляховик отримав значні пошкодження, також пошкоджено трамвай. Як зазначили в мерії, пасажири трамвая не постраждали.

За інформацією ZAXID.NET, за кермом позашляховика був підприємець Юрій Вороняк. Він з місця аварії втік. Зараз його розшукує поліція.

«Патрульні поліцейські на місці події оформили матеріали розшукової ДТП та передали їх у відділ розшуку та опрацювання матеріалів. Особу, яка може бути причетною до цієї ДТП, встановили. Зараз встановлюється її фактичне місце перебування», – розповіли в патрульній поліції Львівщини.

У результаті ДТП позашляховик і трамвай отримали значні пошкодження (фото ZAXID.NET)

За даними YouControl, 48-річний Юрій Вороняк зареєстрований 17 років тому як ФОП у селі Малехів Львівської громади. Основний вид діяльності – надання послуг перукарнями і салонами краси.

Має у власності приміщення на вул. Грінченка, 2а у Львові, там працює салон краси «Версавія». Також володіє квартирою у Львові та будинком і трьома земельними ділянками в Малехові. Їздить підприємець на Mercedes-Benz Gl 350 CDI 2012 року випуску, який придбав у січні 2025 року. Також він є власником мотоцикла Tekken 300 2025 року випуску.

ZAXID.NET cпробував отримати коментар Юрія Вороняка з приводу згаданої ДТП, однак на телефонні дзвінки та повідомлення у WhatsApp він не відповідав.