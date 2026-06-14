Зеленський опублікував документи, які потрапляють на стіл Путіну

Українська розвідка отримала доступ до внутрішніх документів Кремля, які готуються для президента Росії Владіміра Путіна. У них, зокрема, містяться оцінки суспільних настроїв у Росії та прогнози щодо рівня підтримки чинної влади. Про це у неділю, 14 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей українських спецслужб.

За його словами, розвідка проаналізувала документи, які надходять безпосередньо керівництву Росії. Президент зазначив, що навіть попри можливе прикрашання реальної ситуації в таких звітах, їхній зміст дозволяє зробити певні висновки щодо внутрішніх процесів у РФ.

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Згідно з отриманими даними, у Кремлі прогнозують подальше зростання невдоволення росіян діями Путіна. Як стверджується, відповідальні за підготовку аналітики вже готують російське керівництво до того, що цей показник продовжить зростати та не стабілізується до вересня, коли в країні мають відбутися парламентські вибори.

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Також у документах зафіксовано тенденцію до зниження підтримки правлячої партії. На думку авторів звітів, це може вимагати від влади значно більших зусиль для забезпечення бажаних результатів голосування.

Зеленський опублікував документи, які потрапляють на стіл Путіну

Окремо зазначається про посилення протестних настроїв у різних регіонах Росії. Водночас, за словами Зеленського, ці оцінки можуть бути ще більш песимістичними, оскільки не враховують події, які відбуватимуться впродовж червня, липня та серпня.

Зеленський опублікував документи, які потрапляють на стіл Путіну

Президент наголосив, що міжнародний тиск на Росію через війну проти України продовжиться та посилюватиметься. На його переконання, до вересня внутрішньополітичні показники Путіна можуть стати ще гіршими.

«Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни. Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним. Вже 4 червня він написав російському диктатору відкритого листа, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну».

5 червня Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з листом та відмовився зустрічатися з Зеленським, оскільки «не бачить в цьому сенсу».