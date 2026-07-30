ДБР викрило схему видалення даних з реєстру «Оберіг»

У четвер, 30 липня, Державне бюро розслідувань викрило на хабарництві військового ТЦК та СП у Києві. Посадовець за гроші видаляв дані з реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг». Оборудку викрили під час обшуків у межах операції «Чесний призов».

Схему організували чоловік та його співмешканка, яка раніше працювала операторкою одного з ТЦК та СП у Києві. Жінка залучила до схеми чинного оператора терцентру. Посадовець, використовуючи власний електронний ключ, регулярно змінював у реєстрі дані про місце військового обліку, скасовував статус особи, яка перебуває в розшуку або є порушником військового обліку, а також формував записи про звірку облікових даних, вручення повісток і направлення на військово-лікарську комісію.

Вартість послуги залежала від військового звання. Із сержантів і рядових фігуранти вимагали 2,5 тис. доларів за видалення даних про порушення військового обліку. Офіцери за цю ж послугу мали сплатити 3 тис. доларів. Водночас проходження ВЛК без подальшої мобілізації коштувало 1,7 тис. доларів.

ДБР встановило щонайменше 18 епізодів незаконної зміни даних у реєстрі «Оберіг» за 2,5 тис. доларів США. Проте правоохоронці вважають, що аналогічним способом інформацію в системі було змінено щодо значно більшої кількості військовозобов’язаних.

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Наразі правоохоронці повідомили оператору ТЦК про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, вранці 30 липня ДБР повідомило, що разом із Генштабом ЗСУ проводить спецоперацію «Чесний призов», у межах якої планує виявити можливі факти сприяння ухиленню від мобілізації за хабарі, а також перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК та СП щодо військовозобов’язаних.