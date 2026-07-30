Мер Львова повідомив про наслідки ракетної атаки на місто
Пошкоджені понад 20 будинків, постраждали більше ніж 30 людей
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про попередні наслідки російської ракетної атаки на місто, яка відбулася у ніч на четвер, 30 липня. Пошкоджені понад 20 будинків. Постраждали понад 30 людей, ще двоє вважаються зниклими. Рятувальні роботи тривають.
Як зазначив мер, унаслідок ракетної атаки на Львів близько 4:45 ночі найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вул. Патона,25 та Виговського,77.
«Так виглядає, що це пряме попадання ракети. Зрізані поверхи. Триває операція порятунку людей. Є багато поранених – понад 20», – сказав Андрій Садовий на брифінгу.
З його слів, загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Наслідки російської атаки на Львів у ніч на 30 липня (фото прокуратури та ЛМР)
На місці російського ракетного удару на вул. Патона та Виговського провели засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. За підсумками комісії станом на 9:32 Андрій Садовий оприлюднив такі дані:
- Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.
- 23 людини звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані.
- Пошкоджено 21 будинок, а також два дитячі садки і школу.
- На вул. Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили.
За словами мера, місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили. «До завершення відновлення місто компенсуватиме оренду житла: 12 тис. грн – за однокімнатну квартиру, 15 тис. грн – за двокімнатну, 17 тис. грн – за трикімнатну. За кожне пошкоджене вікно місто компенсує до 15 тис. грн, за пошкоджені вхідні двері — 20 тис. грн. За потреби мешканців тимчасово розміщуватимуть у готелях коштом міста», – зазначив Андрій Садовий.
Попередню вартість ліквідації наслідків, за словами мера, оцінили у десятки мільйонів гривень.
На засіданні сесії ЛМР Андрій Садовий розповів про прямі влучання в будинки на вул. Патона, 25 та Виговського, 77. «На вул. Виговського ракета влучила, і вибухова частина вагою 400 кг застрягла всередині будинку. Рятувальникам вдалося її знешкодити. Можете собі уявити, що би сталося, якби ця ракета вибухнула», – розповів мер.
За даними голови ЛОВА Максима Козицького, станом на 9:30 кількість травмованих зросла до 31, з них троє дітей. «Найстаршій постраждалій 93 роки, наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок», – йдеться в повідомленні голови ЛОВА. Дані про кількість постраждалих від ЛМР та ЛОВА різняться, ймовірно, через те, що людей госпіталізовували в міські та обласні лікарні.
У Першому медобʼєднанні Львова повідомили про госпіталізацію 11 пацієнтів. Усі в стані середньої важкості, з уламковими ушкодженнями.
Станом на 10:00, за інформацією поліції, відомо про 33 постраждалих. Серед них – троє дітей віком 6, 13 і 15 років, працівник ДСНС та поліцейський. Станом на 10:47 ЛОВА поінформувала про 34 постраждалих.
«Російські війська влучили у п'ятиповерховий житловий будинок у Залізничному районі міста. Внаслідок удару частково зруйновано два верхні поверхи будинку та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. З-під завалів деблоковано жінку, чоловіка та його шестирічного сина. Усіх трьох госпіталізовано», – розповіли про наслідки влучання у житловий будинок на вул. Патона в обласній прокуратурі.
Нагадаємо у ніч на четвер, 30 липня, Росія атакувала Львів крилатими ракетами. Над ранок у місті пролунала серія вибухів. Унаслідок атаки горіли житлові будинки на вул. Патона та Виговського.