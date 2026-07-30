Біля житлової багатоповерхівки знайшли уламок російської кралатої ракети

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про попередні наслідки російської ракетної атаки на місто, яка відбулася у ніч на четвер, 30 липня. Пошкоджені понад 20 будинків. Постраждали понад 30 людей, ще двоє вважаються зниклими. Рятувальні роботи тривають.

Як зазначив мер, унаслідок ракетної атаки на Львів близько 4:45 ночі найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вул. Патона,25 та Виговського,77.

«Так виглядає, що це пряме попадання ракети. Зрізані поверхи. Триває операція порятунку людей. Є багато поранених – понад 20», – сказав Андрій Садовий на брифінгу.

З його слів, загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів.

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Наслідки російської атаки на Львів у ніч на 30 липня (фото прокуратури та ЛМР)

На місці російського ракетного удару на вул. Патона та Виговського провели засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. За підсумками комісії станом на 9:32 Андрій Садовий оприлюднив такі дані:

Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

23 людини звернулися за медичною допомогою, 13 перебувають у лікарні. Одна людина – у важкому стані.

Пошкоджено 21 будинок, а також два дитячі садки і школу.

На вул. Виговського бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили.

За словами мера, місто повністю відбудує житло для мешканців, які його втратили. «До завершення відновлення місто компенсуватиме оренду житла: 12 тис. грн – за однокімнатну квартиру, 15 тис. грн – за двокімнатну, 17 тис. грн – за трикімнатну. За кожне пошкоджене вікно місто компенсує до 15 тис. грн, за пошкоджені вхідні двері — 20 тис. грн. За потреби мешканців тимчасово розміщуватимуть у готелях коштом міста», – зазначив Андрій Садовий.

Попередню вартість ліквідації наслідків, за словами мера, оцінили у десятки мільйонів гривень.

На засіданні сесії ЛМР Андрій Садовий розповів про прямі влучання в будинки на вул. Патона, 25 та Виговського, 77. «На вул. Виговського ракета влучила, і вибухова частина вагою 400 кг застрягла всередині будинку. Рятувальникам вдалося її знешкодити. Можете собі уявити, що би сталося, якби ця ракета вибухнула», – розповів мер.

За даними голови ЛОВА Максима Козицького, станом на 9:30 кількість травмованих зросла до 31, з них троє дітей. «Найстаршій постраждалій 93 роки, наймолодшому хлопчику – 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок», – йдеться в повідомленні голови ЛОВА. Дані про кількість постраждалих від ЛМР та ЛОВА різняться, ймовірно, через те, що людей госпіталізовували в міські та обласні лікарні.

У Першому медобʼєднанні Львова повідомили про госпіталізацію 11 пацієнтів. Усі в стані середньої важкості, з уламковими ушкодженнями.

Станом на 10:00, за інформацією поліції, відомо про 33 постраждалих. Серед них – троє дітей віком 6, 13 і 15 років, працівник ДСНС та поліцейський. Станом на 10:47 ЛОВА поінформувала про 34 постраждалих.

«Російські війська влучили у п'ятиповерховий житловий будинок у Залізничному районі міста. Внаслідок удару частково зруйновано два верхні поверхи будинку та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. З-під завалів деблоковано жінку, чоловіка та його шестирічного сина. Усіх трьох госпіталізовано», – розповіли про наслідки влучання у житловий будинок на вул. Патона в обласній прокуратурі.

Нагадаємо у ніч на четвер, 30 липня, Росія атакувала Львів крилатими ракетами. Над ранок у місті пролунала серія вибухів. Унаслідок атаки горіли житлові будинки на вул. Патона та Виговського.