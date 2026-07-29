Суд Вроцлава арештував двох нападників на українців

Суд у Вроцлаві арештував на три місяці 45-річного Адама Цибінського та 27-річного Томаша М., яких підозрюють у побитті пари українців біля магазину. Про це у середу, 29 липня, повідомив польський телеканал Polsat News.

Польська прокуратура звинуватила Адама Цибінського та Томаша М. у нападі та насильстві з мотивів національної ненависті.

За словами прокурорки Беати Ленцької, суд «повністю погодився з аргументами прокурора, викладеними в клопотанні про взяття під варту», і відправив підозрюваних під арешт строком на три місяці. Також вона повідомила, що обоє підозрюваних не визнали своєї провини. Водночас Томаш М. дав свідчення слідчим, тоді як Адам Цибінський відмовився свідчити у цій справі як у прокуратурі, так і в суді.

Водночас адвокат Цибінського заявив, що «це була суперечка, не мотивована питаннями національності».

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Адаму Цибінському загрожує до 7,5 року позбавлення волі, оскільки його також обвинувачують у вчиненні злочину повторно. Томашу М. загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 липня українка Карина Кіцай повідомила, що у Вроцлаві троє чоловіків напали на її 20-річну доньку Анастасію та її 21-річного хлопця Максима.

Конфлікт виник через те, що українці зробили незнайомцям зауваження, коли ті пройшли до каси без черги. Вже на вулиці троє чоловіків напали на пару і побили. Унаслідок побиття Анастасії розірвали вухо – медикам довелося накласти їй шви. Максим зазнав травм голови та обличчя: нападники били його руками й ногами навіть після того, як він упав на землю. Крім того, під час нападу вони застосували електрошокер.

27 липня польська поліція затримала двох нападників, один з них – Адама Цибінського – під час спроби виїхати з Вроцлава. Відомо, що раніше він відбув 10-річне ув’язнення. Третього чоловіка, який брав участь у побитті українців, правоохоронці досі розшукують.