Михайло Драпатий заявив, що перемога України у війні з Росією передбачає чіткий алгоритм дій

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Під час переговорів він окреслив своє бачення стратегії перемоги України у війні з Росією. Про це у середу, 29 липня, повідомив Генштаб ЗСУ.

За словами Драпатого, досягнення перемоги потребує:

посилення операцій у різних доменах,

недопущення прориву противника в українську оборону,

нарощування дальнього й середнього вогневого ураження,

подальшого розвитку армійських корпусів і розширення їхньої автономії.

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Він наголосив, що українські військові застосовують асиметричні підходи та власні технології, щоб збільшити втрати російських сил і послабити економічний потенціал країни-агресора.

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Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський призначив 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем Збройних сил України, звільнивши з цієї посади генерала Олександра Сирського.

Водночас 27 липня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про цілеспрямовану інформаційну операцію проти Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах створюють фейкові акаунти від імені головнокомандувача та поширюють неправдиві повідомлення про нібито аудит ЗСУ, створення благодійного фонду й рішення щодо територіальних центрів комплектування.