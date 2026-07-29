Михайло Драпатий назвав ключові кроки для перемоги України у війні
За його словами, чіткий алгоритм дій передбачає посилення операцій у різних доменах і застосування асиметричних підходів
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Під час переговорів він окреслив своє бачення стратегії перемоги України у війні з Росією. Про це у середу, 29 липня, повідомив Генштаб ЗСУ.
За словами Драпатого, досягнення перемоги потребує:
- посилення операцій у різних доменах,
- недопущення прориву противника в українську оборону,
- нарощування дальнього й середнього вогневого ураження,
- подальшого розвитку армійських корпусів і розширення їхньої автономії.
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Він наголосив, що українські військові застосовують асиметричні підходи та власні технології, щоб збільшити втрати російських сил і послабити економічний потенціал країни-агресора.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський призначив 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем Збройних сил України, звільнивши з цієї посади генерала Олександра Сирського.
Водночас 27 липня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про цілеспрямовану інформаційну операцію проти Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах створюють фейкові акаунти від імені головнокомандувача та поширюють неправдиві повідомлення про нібито аудит ЗСУ, створення благодійного фонду й рішення щодо територіальних центрів комплектування.