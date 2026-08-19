Поліцейські вручили підозру близькій родичці організатора схеми

Правоохоронці викрили 26-річного волинянина, який організував незаконний перехід кордону для 17 військовозобов’язаних чоловіків. Сам підозрюваний також втік до Польщі. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення. Про це у середу, 19 серпня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Рівненської області.

За даними слідства, з березня 2025 року по березень 2026 року підозрюваний через месенджер підшуковував клієнтів із різних регіонів України. За гроші він організовував їхній незаконний виїзд за кордон: забезпечував перевезення, об’їзд пунктів пропуску та інструктував щодо подальших дій.

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Вартість переправлення залежно від маршруту та обставин становила від 3 до 11 тис. доларів або від 6 до 6,5 тис. євро з людини. Для перевезення чоловіків він залучав спільників. Вони доставляли клієнтів із Києва, Харкова, Львова, Житомира, Рівного та інших міст до прикордонної території.

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Загалом волинянин організував незаконне переправлення 17 чоловіків. Усіх їх правоохоронці викрили під час спроби незаконного перетину кордону.

Слідчі повідомили організатору схеми про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення людей через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою та з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від семи до девʼяти років позбавлення волі.

Оскільки волинянин нині перебуває на території Польщі, письмове повідомлення про підозру вручили його близькій родичці. Крім того, волинські правоохоронці вже оголосили чоловіка в міжнародний розшук за вчинення іншого злочину.