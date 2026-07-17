Військовозобовʼязані виїжджали через пункти пропуску «Шегині» та «Краківець»

Рівненський міський суд визнав винним директора ТОВ «ЛВ Транс Бус» у незаконному переправленні військовозобовʼязаних за кордон. Обвинувачений організував виїзд до Польщі 16 чоловікам, вносячи їх до системи «Шлях» як водіїв підприємства. Однак замість реального покарання він отримав іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 13 липня, схема діяла з 22 грудня 2022 року по 3 квітня 2023-го. У цей період обвинувачений очолював ТОВ «ЛВ Транс Бус», що займалося міжнародними пасажирськими перевезеннями та мало доступ до системи «Шлях».

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За даними слідства, директор вносив до системи інформацію про військовозобовʼязаних як про водіїв підприємства, хоча вони там насправді не працювали. Після цього чоловіки перетинали державний кордон через пункти пропуску «Шегині» та «Краківець» і виїжджали до Польщі. Загалом у такий спосіб незаконно виїхали 16 людей.

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У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він розповів, що у 2022 році мав доступ до системи «Шлях» як керівник транспортної компанії. За його словами, до нього зверталися переважно знайомі, які просили допомогти виїхати за кордон для роботи чи з інших причин. Він оформлював їх водіями підприємства та подавав їхні дані до системи.

Чоловік також зазначив, що більшість із тих, кому він допоміг виїхати, згодом повернулися в Україну. Просив не призначати суворого покарання та запевнив, що зробив висновки.

Перевізника визнали винним за ч. 1 та ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд призначив йому пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від покарання з дворічним іспитовим строком. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними YouControl, засновником і директором ТОВ «ЛВ Транс Бус» є Вадим Люшин. Компанію зареєстрували у 2022 році в Березному Рівненської області. Вона спеціалізується на пасажирських перевезеннях і технічному обслуговуванні транспортних засобів.