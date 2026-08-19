Ольгу Запісоцьку призначили керівницею коледжу після того, як конкурс на цю посаду не відбувся

Виконувачка обов’язків Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій Ольга Запісоцька написала заяву на звільнення. Головну бухгалтерку призначили в.о. керівника коледжу наприкінці червня цього року – після того, як конкурс на цю посаду не відбувся.

Як повідомили в середу, 19 серпня, ZAXID.NET директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска та керівник управління майном Львівської облради Андрій Білоус, Ольга Запісоцька подала заяву на ім’я керівника управління майном про звільнення її з посади керівниці коледжу за станом здоров’я.

За словами Андрія Білоуса, Ольга Запісоцька у перший день після покладення на неї обов’язків керівниці коледжу пішла на лікарняний, а зараз подала заяву на звільнення.

«Поки що надійшла заява у месенджері WhatsApp, чекаємо надходження офіційного документа. Після цього будемо вчиняти якісь дії і чекати від департаменту кандидатуру, яку вони запропонують призначити виконувачем обов’язків», – сказав керівник управління майном.

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Нагадаємо, у червні конкурс на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій визнали таким, що не відбувся. На посаду претендували двоє кандидаток – головна бухгалтерка коледжу технологій Ольга Запісоцька та директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська, однак жодна з них не набрала достатньої кількості голосів членів конкурсної комісії. Після цього Ольгу Запісоцьку призначили в.о. директорки коледжу.

Таке призначення викликало резонанс. Ольгу Запісоцьку звинуватили у махінаціях із зарплатами. Внутрішній аудит виявив низку фінансових порушень у коледжі. Серед них – непрозоре преміювання працівників, відсутність документів щодо нарахування стипендій та академічних відпусток, а також уникнення справедливих торгів під час закупівель.