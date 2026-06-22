В.о. голови Львівської облради Юрій Холод підтримав кандидатуру головної бухгалтерки Ольги Запісоцької

Конкурс на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій визнали таким, що не відбувся. На посаду претендували двоє кандидаток – головна бухгалтерка коледжу технологій Ольга Запісоцька та директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська, однак жодна з них не набрала достатньої кількості голосів членів конкурсної комісії.

Для обрання переможця на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій кандидатці необхідно було набрати щонайменше 5 голосів членів конкурсної комісії, загальний склад якої дев’ять членів (посадовці ОДА та облради).

Ольгу Запісоцьку підтримали четверо членів комісії, а Любов Осміловська не набрала у свою підтримку жодного голосу.

Що цікаво, Ольгу Запісоцьку підтримали голова конкурсної комісії, заступник голови ЛОР Юрій Холод та член комісії, заступник голови ЛОВА з питань цифрового розвитку Олександр Кулепін. Натомість керівник департаменту освіти і науки ЛОВА Олег Паска, який також є членом конкурсної комісії, не підтримав жодну з кандидатур.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Недостатньо голосів, щоб визнати когось з кандидатів переможцем. Тому можемо констатувати, що конкурс не відбувся», – підсумував Юрій Холод.

З його слів, далі управління майном спільної власності ЛОР ухвалюватиме рішення, чи оголошувати новий конкурс на посаду директора коледжу.

Керівник управління майном ЛОР Андрій Білоус зазначив ZAXID.NET, що наразі виконувачем обов’язки залишається директор коледжу Руслан Онишкевич, у якого закінчився контракт. Водночас Білоус не виключив, що котрась із претенденток може бути призначена виконувачкою обов’язків керівника. Для цього має бути подання директора департаменту освіти і науки ЛОВА Олега Паски, однак він йде у відпустку.

Нагадаємо, 18 червня конкурсна комісія заслухала програми кандидаток на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій, втім з переможницею тоді не визначилися, оголосивши перерву. На комісії озвучили інформацію про рекордні зарплати претендентки Ольги Запісоцької, як працює головною бухгалтеркою коледжу. У махінаціях із зарплатою її також звинуватила одна з підлеглих, яка звернулася до омбудсмана Дмитра Лубінця.