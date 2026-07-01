Шептицький професійний коледж енергетики та технологій

Головну бухгалтерку Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій Ольгу Запісоцьку у вівторок, 30 червня, призначили виконувачкою обов'язків директора навчального закладу, після того, як конкурс на посаду керівника коледжу визнали таким, що не відбувся, адже обидві кандидатки, серед яких і Ольга Запісоцька, не набрали необхідної кількості голосів.

Ольга Запісоцька розпочала виконання обов'язків керівниці коледжу після завершення контракту попереднього директора Руслана Онишкевича – з 30 червня. Однак попередньо комісія не змогла визначити переможця конкурсу на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій, тому чому обрали виконувачкою обовʼязків саме Ольгу Запісоцьку – невідомо.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до керівництва департаменту освіти і науки Львівської ОДА. Директор департаменту Олег Паска та його заступник Іван Пикус повідомили, що перебувають у відпустці і відмовились від коментарів. А заступниця директора-начальниця управління освіти та інновацій Олена Урдей обмежилась реплікою про те, що вся інформація є на сайті: «Все є на сайті. За подальшими подіями будете бачити, що відбуватиметься».

Нагадаємо, конкурс на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій відбувся 18 та 20 червня. За крісло керівника змагалися головна бухгалтерка закладу Ольга Запісоцька та директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська. Переможця визначити не вдалося: Запісоцька отримала чотири голоси членів конкурсної комісії, Осміловська – жодного, тож конкурс визнали таким, що не відбувся.

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Кандидатура Ольги Запісоцької ще до голосування викликала дискусії. Вона працює головною бухгалтеркою коледжу, однак не має педагогічної освіти та досвіду у педагогіці. Згодом стало відомо, що у 2024 році в окремі місяці зарплатня Запісоцької перевищувала 100 тис. грн. Крім цього, одна з працівниць коледжу звинуватила бухгалтерку у махінаціях із нарахуванням зарплат. Запісоцька всі звинувачення відкинула, заявивши, що діє виключно в межах законодавства.