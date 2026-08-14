«Насамперед» чи «на сам перед»: як правильно писати українською
Як правильно пишеться слово «насамперед» чи «на сам перед» – разом чи окремо? Зʼясуємо це у мовознавців.
Чинний український правопис 2019 року зазначає, що це складний прислівник, який історично виник із поєднання кількох слів. У сучасній українській мові ця конструкція перетворилася на цілісне слово з єдиним значенням. «Насамперед» пишеться разом.
Словник української мови подає його визначення як «перш за все, передусім, найперше». Таке саме написання подає й словник Бориса Грінченка, де слово вживається зі значенням «перш за все».
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Насамперед скажу про своє здоровʼя та про свою роботу (Михайло Коцюбинський);
Насамперед кооператив мусить сплатити борги, що їх потягнув за собою ремонт приміщення та обладнання (Ірина Вільде).
Прислівником «насамперед» рекомендують заміняти вислів «в першу чергу». Він не є помилкою, однак мовознавчі довідники радять надавати перевагу українським прислівникам «насамперед», «передусім», «найперше».
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