Це слово є прислівником і відповідає на питання «як?»

Як правильно пишеться слово «насамперед» чи «на сам перед» – разом чи окремо? Зʼясуємо це у мовознавців.

Чинний український правопис 2019 року зазначає, що це складний прислівник, який історично виник із поєднання кількох слів. У сучасній українській мові ця конструкція перетворилася на цілісне слово з єдиним значенням. «Насамперед» пишеться разом.

Словник української мови подає його визначення як «перш за все, передусім, найперше». Таке саме написання подає й словник Бориса Грінченка, де слово вживається зі значенням «перш за все».

Наприклад:

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Насамперед скажу про своє здоровʼя та про свою роботу (Михайло Коцюбинський);

Насамперед кооператив мусить сплатити борги, що їх потягнув за собою ремонт приміщення та обладнання (Ірина Вільде).

Прислівником «насамперед» рекомендують заміняти вислів «в першу чергу». Він не є помилкою, однак мовознавчі довідники радять надавати перевагу українським прислівникам «насамперед», «передусім», «найперше».

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