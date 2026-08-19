Угорщина закрила справу проти інкасаторів «Ощадбанку»

Угорські правоохоронці закрили кримінальне провадження щодо нібито відмивання грошей стосовно інкасаторів «Ощадбанку» через відсутність складу злочину. Про це у середу, 19 серпня, повідомили у пресслужбі «Ощадбанку» та угорський новинний сайт HVG з посиланням на адвоката інкасаторів.

Зазначається, що угорські правоохоронці дійшли висновку, що гроші та золото, які інкасатори «Ощадбанку» перевозили територією Угорщини, мають законне походження. Транспортування банкнот та золота відбувалося в межах міжнародної угоди між «Ощадбанком» та «Райффайзен Банк Австрія». Йдеться про 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золотих злитків. Провадження проти співробітників українського банку припинили через відсутність складу злочину.

«У межах розслідування перевірили митні декларації та документи щодо вантажів, результати митних оглядів, провели допити та експертизи, дослідили вилучені електронні пристрої, перевірили маршрути руху транспортних засобів, а також отримали інформацію від інших європейських правоохоронних органів. Слідство не виявило доказів кримінального походження коштів чи дорогоцінних металів», — повідомляють в «Ощадбанку».

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті угорські правоохоронці затримали сімох інкасаторів «Ощадбанку», які двома службовими автомобілями перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Уряд Угорщини, який тоді очолював Віктор Орбан, заявив, що українців затримали у межах операції «Український золотий конвой», а вилучення вантажу пояснили підозрою у відмиванні грошей. Водночас «Ощадбанк» повідомляв, що його працівники діяли законно та перевозили гроші й золото в межах угоди з «Райффайзен Банк Австрія».

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6 березня Угорщина передала Україні сімох затриманих інкасаторів «Ощадбанку», але автомобілі банку, готівка та золото залишилися у Будапешті. 12 березня Угорщина повернула два автомобілі банку, а 6 травня Володимир Зеленський оголосив про повернення Україні готівки та золота, які транспортували інкасатори «Ощадбанку».

18 травня стало відомо, що Угорщина скасувала депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони сімом затриманим інкасаторам «Ощадбанку».

Зазначимо, що українці скаржилися, що їх понад добу утримували в кайданках, не дозволили зв’язатися з родичами та керівництвом, а також змушували надавати свідчення російською мовою. Банк назвав затримання українців «викраденням».