Полонський районний суд Хмельницької області визнав винним у хуліганстві військовослужбовця, який перекрив рух службового автомобіля ТЦК і розбив лобове скло. За скоєне чоловіку призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 30 вересня, інцидент стався 22 червня цього року в Полонному Шепетівського району. За даними слідства, близько 18:00 п’яний військовослужбовець почав з’ясовувати стосунки з працівниками ТЦК у дворі багатоповерхівки. Згодом він наздогнав їх автомобілем Volvo та перекрив дорогу.

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«Обвинувачений вийшов на проїзну частину та кинув невстановлений предмет у лобове скло службового автомобіля Škoda. Розмір збитків від такого пошкодження оцінили у 9 750 грн», – зазначено у матеріалах справи.

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Обвинувачений повністю визнав свою провину в суді та розкаявся. Він пояснив, що на момент вчинення злочину був напідпитку, що стало причиною «неконтрольованої та негідної поведінки». Військовослужбовець запевнив, що зробив належні висновки та надалі такого не допустить.

Суддя Сергій Іллюк визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та призначив йому 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.