Підозрюваного затримали на гарячому після отримання хабаря

На Хмельниччині правоохоронці викрили працівника районного ТЦК, який організував схему незаконного працевлаштування військовозобов’язаних на тилові посади. За 7 тис. доларів хабаря він обіцяв вплинути на рішення посадовців та членів ВЛК. Про це у четвер, 3 вересня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 48-річний працівник ТЦК за гроші обіцяв вплинути на посадовців і членів ВЛК, щоб військовозобов’язаного визнали придатним до служби у військовій частині, яка не бере безпосередньої участі у бойових діях. За таку послугу він вимагав 7 тис. доларів.

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Правоохоронці затримали військовослужбовця після отримання грошей.

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Слідчі оголосили працівнику ТЦК про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна. За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.ʼ

Оновлено. У Хмельницькому обласному ТЦК та СП повідомили, що затримання співробітника відбулося 20 серпня. У відомстві також додали, що засуджують будь-які прояви корупції та зловживання службовим становищем.