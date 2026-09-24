Хорватія ухвалила рішення про екстрадицію Володимира Журавльова (праворуч) до Німеччини

Суд хорватського міста Пула дозволив екстрадувати до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють в участі у диверсії проти російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це у четвер, 24 вересня, повідомило «Суспільне».

За даними «Суспільного», рішення про екстрадицію Володимира Журавльова суд міста Пула ухвалив 18 вересня, однак письмово повідомив про це тільки зараз.

«Після набрання цим рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Володимира Журавльова компетентним органам Німеччини», – йдеться у повідомленні суду.

Юридична компанія «Катеринчук, Моор і партнери», яка захищає Журавльова, заявила, що готується подати апеляцію. Там також повідомили, що Володимир Журавльов планує оголосити безстрокове голодування. Таким чином українець висловлює незгоду з рішенням хорватського суду.

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«Юридична компанія “Катеринчук, Моор та Партнери”, клієнтом якої є Володимир Журавльов, висловлює категоричну незгоду з цим вердиктом і готує оскарження рішення в апеляційній інстанції та міжнародних судових органах», – повідомили захисники Володимира Журавльова.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Володимира Журавльова затримали хорватські правоохоронці на підставі німецького ордера на арешт, виданого ще у червні 2024 року. Журавльова та ще шістьох українців німецькі слідчі підозрюють у підриві російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», що стався у вересні 2022 року в Балтійському морі. 4 вересня Німеччина додала до справи Журавльова ще одне обвинувачення – у воєнному злочині.

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Володимира Журавльова вже затримували у справі про підрив «Північних потоків». Перше затримання відбулося 30 вересня 2025 року у місті Прушкув, Польща. Однак 17 жовтня 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції Журавльова до Німеччини та звільнив українця з-під варти.