Пожежу на наземній станції оперативно загасили

У Польщі виникла пожежа на наземній станції супутникового звʼязку Starlink, яка, зокрема, забезпечує звʼязок для України. Правоохоронці підозрюють, що це міг бути підпал, повідомив у четвер, 24 вересня, польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, передає RMF24.

Інцидент стався ввечері 23 вересня. Про загоряння антен та пошкодження електрогенератора станції повідомив власник ділянки у селі Воля-Кробовська, на якій розміщені елементи станції. Пожежники оперативно загасили загоряння.

Зазначається, що наземна станція у Волі-Кробовській, як і схожа база біля Каунаса в Литві забезпечує доступ до інтернету значній частині у центрі та на сході Європи. Зокрема, станція забезпечує звʼязок для України.

За попередніми даними правоохоронців, на станції могли здійснити диверсію. За даними служб, невідомі могли підпалити електророзподільчий щит Starlink. Водночас розглядається версія короткого замикання в електромережі. Втім, міністр цифровізації вважає, щоб більш імовірний саме перший варіант.

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«Вогонь охопив електростанцію та генератор; очевидно, що цей акт саботажу був навмисно розроблений для виведення станції з ладу – фактично відключивши інтернет-з’єднання та порушивши доступ до інтернету для різних установ, зокрема українських військових», – заявив Гавковський.

На інцидент зі Starlink відреагував премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що наразі станція працює справно, проте заявив, що «ми повинні визнати, що це елемент гібридної війни». За словами Туска, наразі немає підтвердженої інформації, що саме Росія відповідальна за пожежу, проте багато ознак свідчать про узгодженість «з новою російською доктриною нападу».

Зазначимо, останніми днями Росія активізувала атаки по інтернет-провайдерах на території України. Зокрема, 23 вересня у Києві російська атака пошкодила телекомунікаційну інфраструктуру, а саме обʼєкти провайдерів UTELS, Crazy Network та «Павутина». Внаслідок цього у Києві та області виникли проблеми з інтернетом у близько 100 тис. домогосподарств.

Крім того, 24 вересня російська атака пошкодила основний вузол мережі інтернет-провайдера Etherlink, який обслуговує абонентів у центральній частині Києва. Через ушкодження в клієнтів провайдера відсутній інтернет.